BM’den Türkiye övgüsü! ‘Dünyaya örnek oluyor’

Açıklamada, "BM Mülteciler Yüksek Komiseri, Türkiye Cumhuriyeti'ni, ihtiyacı olan herkese koruma sağlama konusundaki kararlılığından ötürü övdü." denildi.

"EV SAHİPLİĞİ KONUSUNDA ÖRNEK OLUYOR"

Türkiye'nin 3,7 milyon Suriyeliye, çoğunluğu Afgan olmak üzere 330 bin de diğer milletlerden mülteciye ev sahipliği yaptığı aktarılan açıklamada, Grandi'nin, mülteci ve sığınmacıların özellikle eğitim, sağlık ve geçim kaynaklarına erişimi de dahil kamu hizmetlerine dahil edilmeleri konusundaki kararlılığından ötürü Türkiye'yi övdüğü vurgulandı.