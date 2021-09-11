Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn’un davasında yeni gelişme!

Kararda, sanık Kösemen'in diğer sanıklardan Noyan Pasin ile görüşmelerinde uçuşla ilgili sürekli bilgiler aldığı, yolcunun durumunu sorduğu, uçağın Osaka'dan kalkış yapmadığı zamana denk gelen saatlerdeki başka bir kişiyle yazışmasında "Ertesi gün Beyrut'a gideceğini, ballı iş olduğunu" belirten konuşmalar yaptığı anlatılarak, sanığın Ghosn'un Türkiye'ye getirileceği hususunda bilgisi olduğu ve maddi menfaat karşılığında bu işi gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Okan Kösemen'in uçuş öncesine ait WhatsApp yazışma içerikleri nazara alındığında Ghosn'un uçağa bineceğinden ve uçakta olduğundan önceden haberinin olduğu belirtilen kararda, uçuştan bir gün önceki yazışma içeriklerine göre Beyrut'a gidileceğinin önceden planlandığı kaydedildi.

Savunmasında tehdit edildiğini belirten sanığın yazışmalarında bununla ilgili bir gerginlik yaşadığının tespit edilemediği vurgulanan kararda, "Beyrut uçuşunun süper geçtiğine, karlı olduğuna dair yazışma içerikleri nazara alındığında sanığın, TCK'nin 28. maddesi kapsamında cezasızlık sebebine temas eden savunmasına itibar edilmediği" tespitine yer verildi.

Kararda, Okan Kösemen'in Carlos Ghosn'un yasa dışı naklinde herhangi bir para alışverişinin olmadığını savunsa da yazışmalarında "Ballı iş, karlı geçti." gibi ifadelerin yer aldığı, hesaplarında olağan dışı hareketler tespit edildiği dile getirilerek, sanığın bu uçuşta doğrudan maddi menfaat elde ettiğinde şüphe bulunmadığı anlatıldı.