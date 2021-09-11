İsrail savaş uçakları Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerinde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı. İsrail ordusundan da saldırılarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ordudan dün akşam yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde Gazze'den atılan ikinci bir roketin de "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği kaydedilmişti.