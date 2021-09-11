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Giriş Tarihi: 11.9.2021 11:29 Son Güncelleme: 11.9.2021 11:33

İtalya’da korku dolu anlar! 2 kişi hayatını kaybetti

DHA
İtalya’da korku dolu anlar! 2 kişi hayatını kaybetti

İtalya’nın güney bölgesinde bulunan Pantelleria Adası’nda çıkan hortum, büyük paniğe neden oldu.  Araçların ve evlerin de hasar gördüğü olayda, iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sicilya Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum nedeniyle 6 aracın ve 4 evin de hasar gördüğü ifade edildi.

İtalya’da korku dolu anlar! 2 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Pantelleria Belediye Başkanı Vincenzo Campo, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

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İtalya’da korku dolu anlar! 2 kişi hayatını kaybetti
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