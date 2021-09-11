İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sicilya Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum nedeniyle 6 aracın ve 4 evin de hasar gördüğü ifade edildi.

İtalya’da korku dolu anlar! 2 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.