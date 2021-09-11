Koronavirüs 6-9 ayda bitecek endemik hastalığa dönüşecek

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap
, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınında tünelin ucunda ışık görüldüğünü belirterek "Vatandaşların şu bilinçle hareket etmesi lazım; kendilerini korudukları zaman en yakınlarından başlayarak, sevdiklerini, bütün toplumu koruyorlar. Bunu yaparak pandeminin bitmesini de sağlayacaklar. Yani dünyayı kurtarmış olacaklar" ifadelerini kullandı. İstanbul Şişli
'deki bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek "KLİMİK Kovid-19 Sempozyumu" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen dernek üyeleri, sempozyum ve salgın sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Azap, "Eğer aşıdan kaçan bir varyant ortaya çıkmazsa beklentiler -iyimser tahmin olsa da gerçekçi olduğunu düşünüyoruz- önümüzdeki 6-9 ay içinde pandemik dönemin sona erip, artık hastalığın bir endemik hastalık olarak, grip gibi tıpkı, insanlar arasında dolaşmaya devam edeceğini ve bizim bir miktar daha sosyal ve toplumsal yaşantıya dönebileceğimizi gösteriyor. Yani az zaman kaldı. Biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor" dedi.