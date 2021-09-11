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Giriş Tarihi: 11.9.2021 14:26

Meksika’da dev kayalar bir mahalleyi yok etti!

İHA
Meksika’da dev kayalar bir mahalleyi yok etti!

Meksika’nın Tlalnepantla kentinde korkunç bir olay yaşandı. Dağın yamacından kopan kaya parçalarının evlerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin yakınlarında yer alan Tlalnepantla'daki bir mahallede heyelan felaketi yaşandı. Chiquihuite olarak bilinen tepeden kopan dev parçalar evlerin üzerine düştü.

Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Felakette 1 kişi hayatını kaybederken, Sivil Savunma Kurumu en az 10 kişinin kayıp durumda olduğunu bildirdi.

Çevredeki evler tahliye edilirken, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için mahalle sakinin olay yerinden uzak durması istendi.

En az 4 evin yıkıldığı olayda tedbir amacıyla 80 ev de boşaltıldı.

Tlalnepantla Belediye Başkanı Raciel Perez Cruz yaptığı açıklamada, "Şu anda önceliğimiz, ne yazık ki olaydan etkilenen insanları kurtarmak" ifadelerini kullandı.

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Meksika’da dev kayalar bir mahalleyi yok etti!
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