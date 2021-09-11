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Giriş Tarihi: 11.9.2021 13:19

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’dan ortak tatbikat

AA
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’dan ortak tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Üç Kardeş 2021" adıyla ortak askeri tatbikata başlayacağını duyurdu.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikat yapacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üç Kardeş 2021" ismi verilen ortak tatbikatın yarın başlayacağı bildirildi.

20 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Açıklamada, üç ülkenin özel kuvvetlerinin ilk kez ortak tatbikat düzenlediği belirtildi.

Tatbikatın temel amacının muharebe operasyonları sırasında dost ve ortak ülkelerin özel kuvvetlerinin etkileşimini geliştirmek, barış ve savaş zamanında operasyonlara hazırlanmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak olduğu vurgulandı.

"Üç Kardeş 2021" tatbikatı 20 Eylül'e kadar sürecek.

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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’dan ortak tatbikat
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