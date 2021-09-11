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Giriş Tarihi: 11.9.2021 16:18

Türkiye'den Lübnan açıklaması

AA
Türkiye’den Lübnan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da 13 ayın sonunda kurulan hükümete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hükümet için anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyulduğu ifadeleri yer aldı.

Türkiye, Lübnan'da yeni hükümetin kurulması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yeni hükümetin kurulması konusunda anlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

"ANLAŞMA SAĞLANMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'da 13 aydır devam eden hükümet kurma sürecinde önemli bir adım atılarak, Başbakan adayı Necip Mikati liderliğinde kurulacak yeni Kabine üzerinde anlaşma sağlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin biçimde mücadele edebilmesini teminen, hükümetin bir an önce güvenoyu alarak göreve başlayabilmesi temennisi iletilen açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın ve Lübnan halkının refah, istikrar ve güvenliği için elden gelen desteği vermeyi sürdüreceği vurgulandı.

Lübnan'da 26 Temmuz'da hükümeti kurma görevini alan eski Başbakan Mikati, dün Müslüman ve Hristiyan partileri temsil edecek kabine için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaştığını duyurmuştu.

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Türkiye'den Lübnan açıklaması
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