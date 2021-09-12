11 Eylül dönemi sona erdi





Dünyanın en kötü hapishanesi olarak tanımlanan Guantanamo kamuoyuyla çok sınırlı bir biçimde paylaşıldı. Afganistan ve Irak gibi ülkelerden getirilen tutuklular burada türlü işkencelere maruz kaldı. Son günlerde en çok konuşulan konu ise yeni kurulan Taliban hükümetinde yer alan ve "Taliban Beşlisi" olarak da anılan kritik isimlerin bu hapishanede kalması.