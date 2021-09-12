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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Ankara: Arzumuz Libya’da kalıcı barış ve istikrar

Ankara: Arzumuz Libya’da kalıcı barış ve istikrar
Libya'da eski yönetimden gelen ve yeni ortaya çıkan isimlerin 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlere adaylığı tartışma konusu oluyor. Seçim gününe 3 ay kala temel konularda uzlaşıya varılamaması seçimlerin belirlenen tarihte yapılıp yapılamayacağına ilişkin soru işareti oluşturuyor. Diplomatik kaynaklar, seçimlere ilişkin henüz anayasal uzlaşının oluşmadığını, adaylık kriterleri gibi ana meselelerin netlik kazanmadığını ve tüm bunlar belirlendikten sonra Temsilciler Meclisi onayı gerektiğini bu aşamaların da zaman alabileceğini ifade ediyor. Ankara, Libya'da demokratik seçim, kalıcı barış ve istikrar ortamının oluşmasını arzu ettiğinin altını çizerek Libya halkının vereceği kararın önemine işaret ediyor. Betül USTA/ANKARA
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Ankara: Arzumuz Libya’da kalıcı barış ve istikrar
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