Giriş Tarihi: 12.9.2021

Bir dönemin sonu

11 Eylül 2001 saldırılarının 20’nci yılına ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın ülkede yeniden kontrolü ele alması damga vurdu. Böylece ABD’nin terörle mücadele adı altında İslam dünyasına karşı başlattığı savaşın yıldönümünde dünyanın kaderini değiştiren 11 Eylül dönemi de sona erdi