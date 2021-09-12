Bir dönemin sonu

Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün 20'nci yılına ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın ülkede yeniden kontrolü ele alması damga vurdu. Böylece, ABD'nin terörle mücadele adı altında başlattığı savaşın yıldönümünde dünyanın kaderini değiştiren 11 Eylül döneminin kapandığı yorumları yapılıyor. ABD ve Avrupa
medyasının 11 Eylül anmasıyla ilgili haber ve yorumlarında da bir sayfa kapanırken tarihte yeni bir sayfanın açıldığına dair değerlendirmeler öne çıktı. Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan Profesör Jeremi Suri
de "Başkan Biden, son 20 yıla bir çizgi çekiyor. Bir tarihçi gibi davranarak tıpkı ikinci Dünya Savaşı'nın sonunda dönemin ABD Başkanı Harry Truman
'ın yaptığı gibi bir dönemi kapatıyor ve artık yeni kararlar alma zamanının geldiğini gösteriyor" dedi. 11 Eylül 2001'de hava korsanları kaçırdıkları üç yolcu uçağıyla Dünya Ticaret Merkezi
'nin ikiz kulelerine ve ABD Savunma Bakanlığı
(Pentagon) binasına intihar saldırısı düzenledi. Beyaz Saray
'ı vurmak isteyen dördüncü uçak ise düşürüldü.
BEDELİNİ İSLAM DÜNYASI ÖDEDİ
Sorumlu, Afganistan'daki El Kaide örgütü gösterildi. O dönem Taliban, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in iadesini isteyen ABD Başkanı George W
. Bush'un talebini reddetti. Bush, 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal ederek Taliban rejimini devirdi. Usame bin Ladin ise 10 yıl sonra öldürüldü. ABD'nin terör ile savaşında hedef seçtiği İslam dünyasında Afganistan ve Irak dışında Libya
, Suriye
ve Yemen
başta olmak üzere birçok ülkede milyonlarca masum insan öldü. ABD ve müttefiklerinin teröre karşı savaşında İslam dünyasının maddi ve manevi sembolleri konumundaki onlarca kent ile birlikte yüzlerce kültürel ve manevi eser yok edildi. 20 yılda ABD'nin kaybı yaklaşık 5 bin asker ile 8 trilyon dolar. İslam dünyasnın insan kaybı 2 milyonu geçerken, maddi kaybı ABD'den fazla.
BİDEN'DAN ULUSAL BİRLİK VURGUSU
ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenler anılırken ülkesinde birlik çağrısında bulundu. 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıldönümünde yayımlanan videoda Biden "Ne kadar zaman geçerse geçsin, anmalar sanki haberi daha birkaç saniye önce almışsınız gibi her şeyi acı bir şekilde geri getiriyor" dedi. İnsan doğasının karanlık gücünü tanıdıklarını ve Müslüman Amerikalılara karşı korku ve öfke, kızgınlık ve şiddeti de gördüklerini ekledi. Biden, ABD'nin ulusal birliğinin ABD'nin en büyük gücü olarak kaldığını yineledi. Biden, anma etkinlikleri kapsamında, kaçırılan uçakların çarptığı üç yeri de ziyaret edecek. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri geçen ay Biden'a bir mektup göndererek saldırılarda bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda anma törenlerine katılmamasını istemişti.
ENKAZDA ÇALIŞTIRILAN GÖÇMENLER KANSER OLDU
11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi'nde çalışan yasadışı göçmenlerle itfaiyecilerin diğerlerine oranla kansere yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Mesleki ve Çevresel Tıp dergisinde yayınlanan araştırma için bir ekip, Dünya Ticaret Merkezi sahasında çalışan 10 bin 786 itfaiyeciyi inceledi. Araştırmacılar, olay yerinde bulunan New York itfaiyecilerinde kanser olasılığının yüzde 13 daha yüksek olduğunu buldu. Bunun nedeninin itfaiyecilerin ağır kimyasallara maruz kalması olduğu belirtildi. Öte yandan Jorge Roldan ve binlerce yasa dışı göçmen de aylarca Manhattan'daki asbest, kurşun ve kerosenden oluşan zehirli bir bulutla kaplı moloz yığınını kaldırdı. Ama daha sonra kanser olduklarında ise devlet masraflarını karşılamadı. Hâlâ hak mücadelesi veriyorlar.
GUANTANAMO KAPATILACAK MI?
ABD'NIN çekilmesi sonrası 11 Eylül sonrasında başlatılan "teröre karşı küresel savaşın" en karanlık yüzü olan Guantanamo Hapishanesi'nin kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu. Bush yönetimi, 11 Ocak 2002'de Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan ABD Donanma Üssü'nde terör şüphelilerinin tutulacağı bir hapishane kurduklarını açıkladı. Dünyanın en kötü hapishanesi olarak tanımlanan Guantanamo kamuoyuyla çok sınırlı bir biçimde paylaşıldı. Afganistan ve Irak gibi ülkelerden getirilen tutuklular burada türlü işkencelere maruz kaldı. Son günlerde en çok konuşulan konu ise yeni kurulan Taliban hükümetinde yer alan ve "Taliban Beşlisi" olarak da anılan kritik isimlerin bu hapishanede kalması.