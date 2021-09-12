Bosna Hersek'e "Selam Olsun"

Yunus Emre'nin vefatının 700. Yıl dönümü münasebetiyle 2021 yılının UNESCO tarafından "Yunus Emre Yılı", Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak anılması kararına istinaden yurt dışındaki merkezde birçok etkinliğe imza atan Yunus Emre Enstitüsü, bu kapsamda düzenlediği "Selam Olsun" projesinin beşinci ayağında Bosna Hersek'te bir dizi etkinlik düzenledi.

Yunus Emre'yi anmak ve ortak bir medeniyeti paylaştığımız ülkelerde, kültürel ve tarihsel bağımızı sanat ile pekiştirmeyi amaçlayan proje kapsamındaki etkinlikler Busovača (Busovaça) ve Foynitsa'da gerçekleştirildi.

BUSOVAčA'DA ÇİFTE MUTLULUK

Busovača'da yapımı tamamlanan Altın Oran İlkokulunun açılış töreninde katılımcılarla buluşan proje ilgiyle takip edildi. Program, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, Busovača Belediye Başkanı Asım Mektič, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra öğrenci ve velilerin katılımıyla düzenlendi.

İki ülke millî marşlarının okunması ile başlayan törende protokol konuşmalarını müteakip öğrencilerin sergilediği folklor oyunlarıyla birlikte seslendirdikleri şarkı ve şiirlerle renklenen programda Yunus Emre Enstitüsünün gerçekleştirdiği etkinlikler büyük ilgi gördü. Enstitü sanatçıları Alper Tuna ve Mert Talat Dilekçioğlu'nun sahne performansları ilgiyle takip edildi. Alper Tuna Anadolu ezgilerini seslendirirken Dilekçioğlu Yunus Emre'nin dizelerini katılımcılarla buluşturdu.

Ardından Tiyatro oyuncuları Abdülaziz Öktem ve Faruk Karagül tarafından öğrencilere yönelik icra edilen animasyon gösterilerinin yanı sıra geleneksel Türk tiyatrosundan Karagöz-Hacivat canlı performans olarak sergilenirken hayal perdesinde de çocukların beğenisine sunuldu. Kukla oyunlarını da çocuklarla buluşturan etkinlikte minik öğrenciler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Ressam Murat Yılmaz tarafından düzenlenen ebru atölyesinde ise bu sanatı tecrübe etme fırsatı bulan miniklerin ortaya koyduğu ürünlerle birlikte Yunus Emre'nin "4 Kapı 40 Makam" felsefesinden yola çıkılarak hazırlanan yapbozlar çocuklara hediye edildi. Enstitünün yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Türkçe derslerin de verileceği ilkokulun kültür merkezinde Enstitü tarafından çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler de düzenlenecek.

BİR SONRAKİ DURAK FOJNİCA (FOYNİTSA)

İki gün sürecek buluşma kapsamında, ikinci yabancı dil olarak Türkçe'yi tercih eden öğrencilere yönelik Foynitsa Yunus Emre Enstitüsünde de düzenlenecek etkinlikte Yunus Emre'nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirleri de seslendirilecek. Bir sonraki durağı Macaristan olan proje, Romanya'da düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.