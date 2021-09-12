Birleşmiş Milletler
(BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'nin mültecilere ilişkin ev sahipliği hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Türkiye'nin 3,7 milyon Suriyeliye, çoğunluğu Afgan olmak üzere 330 bin de diğer milletlerden mülteciye ev sahipliği yaptığı aktarılan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
açıklamasında Grandi'nin, mülteci ve sığınmacıların özellikle eğitim, sağlık ve geçim kaynaklarına erişimi de dahil kamu hizmetlerine dahil edilmeleri konusundaki kararlılığından ötürü Türkiye'yi övdüğü vurgulandı. Grandi ise Türk hükümeti ve halkının, mültecilere önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek, "Türkiye, yalnızca milyonlarca mülteciyi korumaya devam etmesiyle değil, aynı zamanda onlara nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle da dünyaya örnek oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Grandi, "Bağışçılar da (Donör ülkeler) adım atmalı ve sadece mültecilere değil, onlara cömertçe ev sahipliği yapan Türk halkına da yardım etmelidir" çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca, Grandi'nin Türkiye'deki ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından kabul edildiği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile toplantılar yaptığı kaydedildi.