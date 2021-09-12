Filistinliler İsrail hapishanelerinden sperm kaçırarak baba oluyorlar

YERALTINDAN ARABA

İsrail işgalinin en net görüldüğü yerlerin başında ise Akdeniz'in güneydoğu sahilinde yer alan Gazze Şeridi geliyor. 15 yıldır karadan, denizden ve havadan İsrail işgali altında burası. Ablukada 2 milyon Filistinlinin hapsolduğu Gazze, 41 kilometre uzunluğu ve 10 kilometre genişliğinde deniz kıyısında yer alan bir bölge aslında. Gazze'deki tüneller sık sık dünya basınına konu oluyor. Gazzeliler, Mısır sınırında kazdıkları bu tünellerle kuşatma nedeniyle ulaşamadıkları herşeyi getiriyorlar. Tünellerden yiyecekten yakıta, inşaat malzemelerinden bilgisayarlara kadar birçok ürün

Gazze'ye sokuluyor. Söz konusu tünellerden motosikletler ile arabalar bile getiriliyor. Bu tünellerde 15 binden fazla kişi çalışıyor.

GÖNÜLLÜ KORUYUCULAR

Gençler demişken El Halil'dekileri atlamamak gerekiyor. İsrail işgalci kuvvetleri, El Halil kentindeki H2 bölgesinde yaşayan 30 bin Filistinliyi, çoluk-çocuk demeden, numaralandırıldı. Aparteid rejimine boyun eğmeyen El Halilli gençler de kurdukları internet sitesi üzerinden dünyanın dört bir yanından turistleri yaşadıkları bölgeye davet ediyorlar. Özellikle Avrupalı turistleri El Halil'de sokak sokak gezdirip rehberlik yaparak gerçekleri görmelerini sağlıyorlar. Filistin'den bahsederken Mescid-i Aksa'yı unutmamalıyız. Kendilerine 'Murabıtlar' yani 'Koruyucular' diyen Filistinliler, Mescid-i Aksa'dan bir an olsun ayrılmıyorlar. İçlerinde öğretmen, hemşire, ev hanımı, doktor esnaf var... Çoğu Mescid-i Aksa'ya gizlice giriyor. İsrail askerlerinin ve yasak olmasına rağmen içeriye alınan Yahudilerin hareketlerini takip ediyorlar.