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Giriş Tarihi: 12.9.2021 23:23 Son Güncelleme: 12.9.2021 23:41

Rusya'da motoru alev alan uçak sert iniş yaptı: 4 ölü

İHA
Rusya’da motoru alev alan uçak sert iniş yaptı: 4 ölü

Rusya'da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağının motorların alev alması nedeniyle sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın gövdesinden parçalandığı görüldü.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde motorların alev alması nedeniyle sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor. Sibirya Bölge Ulaştırm Savcılığı kaza sonrası yaptığı açıklamada, 2'si mürettebat ve 2'si yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

UÇAK GÖVDESİNDEN PARÇALANMIŞ

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde uçağın gövdesinin parçalandığı ve ekiplerin yolcuları uçaktan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

MOTORU HAVADAYKEN ALEV ALMIŞTI

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde 2 pilot dahil olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi yolcu uçağının motoru havadayken alev almış, uçak ormanlık alana sert iniş yapmıştı.

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Rusya'da motoru alev alan uçak sert iniş yaptı: 4 ölü
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