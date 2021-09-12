Rusya’da motoru alev alan uçak sert iniş yaptı: 4 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde motorların alev alması nedeniyle sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor. Sibirya Bölge Ulaştırm Savcılığı kaza sonrası yaptığı açıklamada, 2'si mürettebat ve 2'si yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.