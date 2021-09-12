‘Üç Kardeş 2021’ tatbikatı başladı

TÜRKİYE, Azerbaycan
ve Pakistan
özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü
'de ortak askeri tatbikat yapacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı
,"Üç Kardeş 2021" ismi verilen ortak tatbikatın bugün başlayacağını bildirdi. Üç ülkenin özel kuvvetlerinin ilk kez ortak tatbikat düzenlediği belirtilen açıklamada tatbikatın temel amacının muharebe operasyonları sırasında dost ve ortak ülkelerin özel kuvvetlerinin etkileşimini geliştirmek, barış ve savaş zamanında operasyonlara hazırlanmak, deneyim alışverişinde bulunmak olduğu vurgulandı.