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Giriş Tarihi: 12.9.2021

‘Üç Kardeş 2021’ tatbikatı başladı

‘Üç Kardeş 2021’ tatbikatı başladı
TÜRKİYE, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikat yapacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı,"Üç Kardeş 2021" ismi verilen ortak tatbikatın bugün başlayacağını bildirdi. Üç ülkenin özel kuvvetlerinin ilk kez ortak tatbikat düzenlediği belirtilen açıklamada tatbikatın temel amacının muharebe operasyonları sırasında dost ve ortak ülkelerin özel kuvvetlerinin etkileşimini geliştirmek, barış ve savaş zamanında operasyonlara hazırlanmak, deneyim alışverişinde bulunmak olduğu vurgulandı.
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‘Üç Kardeş 2021’ tatbikatı başladı
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