Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor
Giriş Tarihi: 12.9.2021 23:01 Son Güncelleme: 12.9.2021 23:05

Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor

AA
Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı.

Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı. 2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA, 6 BAYRAKTAR TB2 İHA VE 3 YER KONTROL İSTASYONU SATIN ALMIŞTI

Zalujnıy, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA