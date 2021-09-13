ABD ’terörist’ deyip öldürdü! Pentagon teyit edemiyor...

ADINI AÇIKLAMANIN ZAMANI GELMEDİ Mİ?

AA muhabirinin, "Daha önce size öldürdüğünüzü iddia ettiğiniz DEAŞ mensuplarının adlarını neden açıklamadığınızı sormuştum ve siz de bunun için zamanın uygun olmadığını ifade etmiştiniz. New York Times haberi bir DEAŞ'lıdan ziyade bir yardım kuruluşu çalışanını vurduğunuzu ortaya çıkardı. Şimdi öldürdüğünüzü belirttiğiniz DEAŞ mensubunun adını açıklamanızın zamanı gelmedi mi?" sorusuna yanıt veren Kirby, "Şu aşamada herhangi bir teyitte bulunamayacağım." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un ve ABD yetkililerin saldırıya ilişkin ortaya koyduğu görüşlerde herhangi bir değişiklik olup olmadığına yönelik bir soruyu ise Kirby, "Bu görüşlerde bir değişiklik olduğuna ilişkin bir şey söyleyemem." diyerek yanıtladı.