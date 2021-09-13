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Giriş Tarihi: 13.9.2021 23:09

ABD’de sağlık skandalı: Yoğun bakım yatağı bulamayınca öldü

AA
ABD’de sağlık skandalı: Yoğun bakım yatağı bulamayınca öldü

ABD'de geçtiğimiz ay kalp krizi geçiren 73 yaşındaki adam hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak bulamayınca hayatını kaybetti. Tüm yoğun bakım ünitelerinin koronavirüs hastalarıyla dolu olduğunu ifade eden ailesi, ölüm ilanında hastanelerde Kovid-19 dışındaki hastalara yer açılabilmesi için herkesi aşı olmaya çağırdı.

ABD'de geçen ay kalp krizi geçiren 73 yaşındaki kişinin hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak bulunamadığı için öldüğü bildirildi. Ray DeMonia'nın ailesi, verdikleri ölüm ilanında DeMonia'nın kaldırıldığı Alabama'daki hastanenin 3 eyaletteki 43 hastaneyle temasa geçerek yoğun bakım ünitesi aradığını ve ancak 300 kilometre ötedeki Mississippi eyaletinde bir ünite bulunduğunu kaydetti.

Tüm yoğun bakım ünitelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarıyla dolu olduğunu ifade eden aile, ölüm ilanında DeMonia'nın anısına hastanelerde Kovid-19 dışındaki hastalara yer açılabilmesi için herkesi aşı olmaya çağırdı.

AŞI OLANLARDA ÖLÜM RİSKİ ÇOK DÜŞÜK

Geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı araştırma, aşı olanların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riskinin çok düşük olduğunu ortaya koydu.

CDC AÇIKLAMIŞTI

CDC, geçen hafta Beyaz Saray'ın basın toplantısında aşı olmayanların olanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre Alabama eyaletinde son haftalarda yoğun bakım ünitelerinin yarısından fazlasını Kovid-19 hastalarının kullanmasından dolayı sıkıntı yaşanıyor.

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ABD’de sağlık skandalı: Yoğun bakım yatağı bulamayınca öldü
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