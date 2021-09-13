ABD’de sağlık skandalı: Yoğun bakım yatağı bulamayınca öldü

ABD'de geçen ay kalp krizi geçiren 73 yaşındaki kişinin hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak bulunamadığı için öldüğü bildirildi. Ray DeMonia'nın ailesi, verdikleri ölüm ilanında DeMonia'nın kaldırıldığı Alabama'daki hastanenin 3 eyaletteki 43 hastaneyle temasa geçerek yoğun bakım ünitesi aradığını ve ancak 300 kilometre ötedeki Mississippi eyaletinde bir ünite bulunduğunu kaydetti.