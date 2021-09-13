AB’den Yunanistan’a ‘geri itme’ şartı

Komisyon da sık sık, geri itmelerle ilgili tekrarlanan raporlardan endişe duyduğunu, söz konusu eylemin AB hukukuna aykırı olduğunu vurguluyor ve her üye ülkenin sınırları için bir gözetleme prosedürü kurmasını tavsiye ediyor.

Atina hükümeti ise uluslararası basın ve sivil toplum kuruluşları tarafından ortaya konulan çok sayıda haber, rapor ve göçmenlerin tanıklıklarına rağmen bu vakaları inkar ediyor.