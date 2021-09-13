Alevler otoyolu sardı

ABD
'de aylardır devam eden ve kısmen kontrol altına alınan yangınlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaliforniya
eyaletine bağlı Castaic
bölgesinde etkili olan yangının otoyola sıçraması nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. Yetkililer, "Route yangını" nedeniyle eyaletin güney-kuzey yönünde ulaşımı sağlayan eyaletler arası 5 otoyolun kısmen trafiğe kapatıldığını bildirdi. Yangının kontrol altına alınamadığı bölgede, yerleşim yerlerinin de tehdit altında olduğu aktarıldı. 14 Ağustos'ta başlayan ve hızla yayılan yangınlarla mücadele edilen Kaliforniya'da yağmurlar bazı bölgelerdeki yangınların hafiflemesine katkı sağladı ancak yıldırımların etkisiyle eyaletin kurak bölgelerinde yeni yangınlar çıktı.
BİN 100'DEN FAZLA YILDIRIM DÜŞTÜ
Ulusal Hava Servisi
verilerine göre, 9 Eylül akşamı ile 10 Eylül sabahı arasında meydana gelen yağışlar esnasında eyalette bin 100'den fazla yıldırım düştü. Yıldırımlar, Sierra Nevada
'da yeni yangınlara sebep oldu. Eyalette yaşanan yangınlar nedeniyle çok sayıda yapı kullanılamaz hale gelirken yangınlar binlerce yapı içinde tehdit oluşturuyor. Kaliforniya'daki tüm ulusal ormanlara giriş 17 Eylül'e kadar yasaklanmıştı.