Darbe ülkelerinde kan ve belirsizlik hakim

YAKIN zamanda askeri darberlerin yaşandığı Myanmar
ve Gine
'de kaos sürüyor. 1 Şubat'ta askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da cuntanın yönetime el koymasından bu yana en kanlı çatışmalar çıktı. Askeri darbe karşıtı silahlı gruplarla ordu arasındaki çatışmalarda, aralarında çok sayıda genç öğrencinin de bulunduğu 15 ila 20 köylü hayatını kaybetti. 5 Eylül'de darbenin yaşandığı Gine'de de belirsizlik hakim. Özel Kuvvetler Birlikleri'nin başındaki Yarbay Doumbouya'nun yönetime el koyduklarını açıklamasının ardından ülkede bundan sonra ne olacağı kestirilemiyor.