Deraa’dan göç Türkiye’ye gelmeyecek! Türkiye Ateşkesin bu kez kalıcı olmasını arzu ediyor

Suriye'nin Güneybatısında yer alan Deraa el-Beled, 'Arap Baharı' olarak adlandırılan dönemde, 10 yıl kadar önce Beşar Esad yönetimini protesto eden ilk şehir olmasıyla dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan çatışmalar sonrası 6 Eylül'de 'güvencesiz' bir ateşkes yapıldı. Diplomatik kaynaklar, anlaşmanın 'bu kez' kalıcı olmasını arzu ettiklerini kaydediyor.

ESAD YİNE SİVİL HASSASİYETİ GÖZETMEDİ

Aylarca Esed rejimi tarafından ablukaya alınan kentte su ve elektrik erişiminin çok zor olduğu, sivillerin ekmek, ilaç ve gıda gibi temel malzemeleri temin edemediği dile getirilirken, Suriye hükümetinin daha önce olduğu gibi son dönemde Deraa'daki çatışmalarda da uluslararası hukuka aykırı davrandığı ifade ediliyor. Esad rejimi saldırılarda sivil hassasiyeti gözetmezken bölgeye iki aydan uzun bir süredir temel gıda ve insani yardımların girişi engellendiği, şehre giriş çıkışlara da izin verilmediği belirtildi.

TÜRKİYE'YE KABUL EDİLECEĞİ İDDİALARI ASILSIZ

Son olarak, 6 Eylül'de sağlanan 'kırılgan' ateşkes sonrası şehirden Türkiye'ye göçün başladığı yönünde haberler servis edildi. Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları kesin bir dille reddederek "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez. Bu çerçevede, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye'ye kabul edileceği ve bu hususta ülkemizle anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduk. Bu iddialar asılsızdır" açıklamasında bulundu.

ESAD'A KARŞI PROTESTOLARIN BAŞLADIĞI İLK YER

Deraa, Esad yönetimini protesto eden ilk şehir olması nedeniyle ülkedeki Esad karşıtları için özel önem arz ediyor. Ürdün sınırında bulunan şehirde sivillerin bir kısmı şehrin dış mahallelerine doğru hareketlenirken, bir kısım da şehri terk etmeyi reddediyor. Esad rejiminin belirlenen anlaşmaları ihlal etmesi nedeniyle yıllardır zulüm altında yaşayan şehirdeki ablukaya karşı bir anlaşma sağlandı ancak kısa bir süre sonra anlaşma çöktü. Ankara, 6 Eylül'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının not edildiğini belirterek, "Bu anlaşmanın 'bu defa' kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayri-insani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.