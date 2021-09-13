FBI, 11 Eylül belgelerini açıkladı

FEDERAL
Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin ilkini ABD Başkanı Joe Biden
'ın talimatıyla halka açtı. FBI, 2016 yılına ait belgede, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında Suudi hava korsanlarından ikisine verilen lojistik destekle ilgili gizliliği kaldırılmış bir belge yayımladı.
İSTİHBARAT AJANI YARDIM ETMİŞ
Hava korsanlarının ABD'deki Suudi ortaklarıyla olan temaslarına ayrıntılı yer verilen belgede, 11 Eylül'de saldırıları düzenleyen hava korsanlarından ikisine yardım ettiği düşünülen bir Suudi Arabistan
vatandaşına yönelik bilgiler yer alıyor. Suudi Arabistan vatandaşı Ömer el-Bayumi'nin istihbarat ajanı olduğundan söz edilen belgede, El-Bayumi'nin, iki hava korsanına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağlamada yer aldığı ifade ediliyor. Ancak Suudi hükümetinin saldırılarda rolü olduğuna ilişkin bir kanıt belgelerde yer almadı.11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.
EL KAİDE'DEN EL ZEVAHİRİ VİDEOSU
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Eylül'ün 20'nci yıl dönümünde El Kaide lideri Eymen el Zevahiri
'nin konuşma yaptığı bir videoyu yayınlandı. Terör örgütü El Kaide'nin sosyal medyada paylaşılan bu videoyla Zevahiri'nin hayatta olmadığı yönündeki iddiaları çürütmeyi amaçladığı tahmin ediliyor. Geçen Kasım ayında çıkan haberlerde, El Zevahiri'nin doğal sebeplerden öldüğü öne sürülmüştü.