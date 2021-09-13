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Giriş Tarihi: 14.9.2021 00:10 Son Güncelleme: 14.9.2021 00:10

Günlerdir kayıp olan dünyaca ünlü aktris Tanya Fear sağ olarak bulundu

Günlerdir kayıp olan dünyaca ünlü aktris Tanya Fear sağ olarak bulundu

Doctor Who dizisiyle ünlenen ünlü aktris Tanya Fear'dan 4 gündür haber alınamıyordu. Bir süredir Los Angeles'ta bulunan yıldız isim için ailesi ve sevenleri endişelenirken, olay kısa sürede dünya gündemine geldi. Yakınları sosyal medyada Fear'ın bulunması için kampanya başlatırken, Los Angeles Polis Departmanı'ndan açıklama geldi. Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı.

İngiliz basınındaki haberlere göre, 2018'de "Doctor Who" dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi 4 gündür haber alamıyordu.

Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül Perşembe günü kayıp ihbarı yapıldığını doğruladı.

Fear'ın menajeri Alex Cole, oyuncuyu en son 1 hafta önce gördüğünde iyi durumda olduğunu belirterek, "Açıkçası endişeliyiz ve umarız bunun basit bir hata olduğunu öğreniriz ve onu buluruz." dedi.

SOSYAL MEDYADA ETİKET AÇTILAR

Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları harekete geçti. Ünlü yıldızın bir an önce bulunması için sosyal medyada #FindTanyaFear (Tanya Fear'ı bulun) etiketi açıldı.

"TANIDIKLARINIZ VARSA LÜTFEN PAYLAŞIN"

Fear'ın kuzeni olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı da yaptığı paylaşımda "Los Angeles/Hollywood Bowl bölgesinde tanıdıklarınız varsa lütfen paylaşın. Kuzenim kayıp, ABD'de ailesi yok ve hepimiz gerçekten endişeliyiz." ifadelerine yer verdi.

TANYA FEAR SAĞ OLARAK BULUNDU

Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı.

TANYA FEAR KİMDİR?

'Doctor Who' dizisindeki 'Dr. Jade McIntyre' rolüyle tanınan Tanya Fear, 'Spotless', 'A Moving Image' ve 'Kick-Ass 2' gibi filmlerde de yer almıştı.

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Günlerdir kayıp olan dünyaca ünlü aktris Tanya Fear sağ olarak bulundu
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