Günlerdir kayıp olan dünyaca ünlü aktris Tanya Fear sağ olarak bulundu

İngiliz basınındaki haberlere göre, 2018'de "Doctor Who" dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi 4 gündür haber alamıyordu.
Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül Perşembe günü kayıp ihbarı yapıldığını doğruladı.
Fear'ın menajeri Alex Cole, oyuncuyu en son 1 hafta önce gördüğünde iyi durumda olduğunu belirterek, "Açıkçası endişeliyiz ve umarız bunun basit bir hata olduğunu öğreniriz ve onu buluruz." dedi.
SOSYAL MEDYADA ETİKET AÇTILAR
Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları harekete geçti. Ünlü yıldızın bir an önce bulunması için sosyal medyada #FindTanyaFear (Tanya Fear'ı bulun) etiketi açıldı.
"TANIDIKLARINIZ VARSA LÜTFEN PAYLAŞIN"
Fear'ın kuzeni olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı da yaptığı paylaşımda "Los Angeles/Hollywood Bowl bölgesinde tanıdıklarınız varsa lütfen paylaşın. Kuzenim kayıp, ABD'de ailesi yok ve hepimiz gerçekten endişeliyiz." ifadelerine yer verdi.
TANYA FEAR SAĞ OLARAK BULUNDU
Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı.