İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail güçlerinin bu baskınlarda çeşitli iddialarla 14 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 6 Eylül'de İsrail'in Gilboa Hapishanesinden firar eden ve henüz yakalanamayan Eyhem Fuad Kemamci'nin kardeşi ile kuzeninin de yer aldığı vurgulandı.