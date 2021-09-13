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Giriş Tarihi: 13.9.2021 14:19

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlileri gözaltına aldı

AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinlileri gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. Son olarak sabahın erken saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerleri, 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

İsrail güçlerinin bu baskınlarda çeşitli iddialarla 14 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 6 Eylül'de İsrail'in Gilboa Hapishanesinden firar eden ve henüz yakalanamayan Eyhem Fuad Kemamci'nin kardeşi ile kuzeninin de yer aldığı vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlileri gözaltına aldı
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