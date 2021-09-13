Kapanma kurallarını ihlal eden adamdan şoke eden hareket!

Avustralya'da meydana gelen bir olay, ülke gündemine bomba gibi düştü. Ülkede son haftalarda görülen koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilan edilen kapanma sırasında yaşananlar, anbean kameraya yansıdı.
KADIN POLİSİ FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ
Ülkenin Sydney kentinde yaşanan, akıllara durgunluk veren olayda 43 yaşındaki bir adam, sokağa çıkma yasağını ihlal etti.
Hükümetin ilan ettiği kapanma kuralları arasında, geçerli bir sebebi olmayan herkesin evde kalması gerektiği vurgulanırken, sokaklarda gezmeye çıkan bir adam, beklenmedik bir harekette bulundu.
43 yaşındaki kişi, kendisini gerekli izni olmadığı için uyaran ve eve dönmesini söyleyen kadın polis memuruna, sokak ortasında saldırdı.
Kadın polise acımasızca saldıran kişi, duvar kenarına sıkıştırdığı polisi dakikalarca tekme tokat dövdü. Meslektaşına yardım etmeye çalışan diğer kadın polisi de göğsüne yumruk ve tekme atarak nefessiz bırakan saldırgan, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Avustralya'da kadın polise feci dayak kamerada!
Yoldan geçen arabaların güvenlik kameralarına yansıyan olay, ülke gündeminde büyük ses getirdi.
Bankstown bölgesinde gerçekleşen olay sonrası arama başlatan polis, kısa süre sonra saldırgana ulaştı. 30 ve 32 yaşlarındaki iki kadın polis memurunu dövdüğü için gözaltına alınmaya çalışan saldırganın, bu esnada 32 yaşındaki bir başka polis memurunu da dövdüğü öğrenildi.