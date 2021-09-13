Kapanma kurallarını ihlal eden adamdan şoke eden hareket!

43 yaşındaki kişi, kendisini gerekli izni olmadığı için uyaran ve eve dönmesini söyleyen kadın polis memuruna, sokak ortasında saldırdı.

Kadın polise acımasızca saldıran kişi, duvar kenarına sıkıştırdığı polisi dakikalarca tekme tokat dövdü. Meslektaşına yardım etmeye çalışan diğer kadın polisi de göğsüne yumruk ve tekme atarak nefessiz bırakan saldırgan, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Avustralya'da kadın polise feci dayak kamerada!

Yoldan geçen arabaların güvenlik kameralarına yansıyan olay, ülke gündeminde büyük ses getirdi.