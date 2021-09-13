Scholz’dan çifte vatandaşlık sözü

Almanya
'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçim öncesinde adaylar seçim çalışmalarına hız verdi. Miting alanlarına inen adaylar son iki haftayı iyi değerlendirmek isterken, halkın büyük farkla başbakan görmek istediği Sosyal Demokrat Partili
(SPD) başbakan adayı Olaf Scholz
, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Scholz Mannheim
kentinde yaptığı mitingde SABAH'ın çifte vatandaşlıkla ilgili sorusunu yanıtladı.
'ARTIK REALİTE'
SABAH muhabiri Fatih Yılmaz'ın, "Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlık hakları konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Scholz, şöyle cevap verdi: "Almanya'da vatandaşlığa geçenlerin yaklaşık yüzde 50'sinin, bunu köken vatandaşlığını muhafaza ederek yapabildiği artık bir realite. Bu nedenle de artık bir dahaki adımı da atmamız gerekiyor."
SCHRÖDER SÖZÜNÜ TUTMUŞTU
Sholz, Almanya'da dünyaya gelen çocukların köken vatandaşlıkları ile Alman vatandaşlığı arasında tercih yapmaması gerektiğini savundu. Scholz, "Bu çocukların, ailelerinin vatandaşlıklarından bağımsız olmak üzere, Alman vatandaşlığını alırken ailelerinin vatandaşlıklarını da muhafaza edecekler" dedi. SPD, 1998 yılındaki seçimleri kazandıktan sonra Schröder ile vatandaşlık sözünü tutmuştu.
BIONTECH'E ÖVGÜ
400 bin yeni konut sözü veren SPD'nin başbakan adayı, emeklilik yaşının da yükseltilmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Scholz aynı zamanda koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech şirketine de övgü yağdırdı. Scholz, "BioNTech bize tıpta, teknolojide ne yapılabileceğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.
AYRIMCILIĞI SORDU
Mitinge katılan Ali Said Güzel
isimli genç, 8 yaşından bu yana Müslümanlara ayrımcılıkla yüzleştiğini belirterek, "Göçmen kökenlilerin, Müslümanların günlük yaşamda, işyerinde, ayrımcılığa uğramamaları, NSU gibi cinayetlerin bir daha tekrarlanmaması için neler yapacaksınız" diye sordu. Scholz bu soruya, "Bu konuda yapılması gereken çok şey var ve bu sorunların çözümü zaman alacak. Irkçılık ve ayrımcılık benim için çok önemli bir konu, bir şeyler yapılması şart ve ilerleme sağlamamız gerekiyor" cevabını verdi.
ANKETLERDE ÖNDE
INSA araştırma şirketinin Bild am Sonntag gazetesi için yaptığı ankete göre, Sosyal Demokrat Parti
(SPD) oyunu bir puan artırarak yüzde 26'ya çıkardı. Hıristiyan Birlik (
CDU/CSU) partilerinin oyu değişmedi ve yüzde 20'de kaldı. Yeşiller'e destek ise bir puan düşerek yüzde 15'e indi.