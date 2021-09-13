SpaceX 4 yolcuyu dünyanın etrafında gezdirecek

Seyahatte Isaacman'la birlikte, çocukken kanserle mücadele eden 29 yaşındaki bir sağlık çalışanı ile uçuş için düzenlenen yarışmayı kazanan 51 yaşındaki bir jeoloji öğretmeni ve 42 yaşındaki eski bir kadın savaş pilotu da yer alacak.