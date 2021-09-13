Taliban karma eğitime son veriyor

ABD
'NİN çekilmesinden kısa bir süre sonra Afganistan
'da kontrolü ele alan ve geçtiğimiz günlerde yeni hükümeti duyuran Taliban
'ın kadınların eğitim hakkı konusunda atacağı adım merak ediliyordu. Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki
Hakkani, üniversitelerdeki karma eğitim sisteminin en yakın zamanda sona ereceğini duyurdu. Yer imkanı olan üniversitelerde yeni dönemde kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı binalarda eğitim göreceğini belirten Hakkani, bina imkanı olmayan üniversitelerde ise kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini kaydetti. Kız öğrencilere kadın hocaların, erkek öğrencilere de erkek hocaların ders vereceğini dile getiren Hakkani, yeterli kadın hoca bulunmadığı takdirde erkek hocaların perde arkasından kız öğrencilere ders verebileceğini söyledi. Bakan Vekili Hakkani, "Kızlar sadece lisans değil, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de devam ettirebilirler" diye konuştu. Taliban'ın 1996 ile 2001 yılları arasındaki iktidarında ise kadınların okula gitmesi ve çalışması tamamen yasaktı.