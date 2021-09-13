Trump’tan Biden’a çok sert sözler: Beceriksiz...

Biden'ın liderliğini "yetersiz" bulduğunu söyleyen Trump, "Biden ülkemizin lideri olmak için beceriksiz bir insan. Biden yönetimi herkese nasıl birlik olunmasını istediğini anlatıyor ancak kendileri kapsayıcı değil. Biden yönetimi oldukça bölücü." ifadesini kullandı.