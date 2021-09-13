Yunanistan’da tedbirler artıyor: Yeni düzenlemeler devrede

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 13 Eylül itibarıyla yeni tedbirler uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Resmi gazetede yayımlanan yeni tedbirler çerçevesinde henüz aşı olmamış ve son altı ayda Kovid-19 geçirmemiş özel sektör ve kamu sektörü çalışanları için haftada bir kez Kovid-19 testi yapma zorunluluğu getirildi.

Öğretmenler, turizm ve yeme-içme sektörü çalışanları ile televizyon, sinema, tiyatro, müzik ve dans gösterisi yapımlarında görevli personel için test zorunluluğunun haftada iki kez olduğu kaydedildi. Özel kliniklerde yapılacak testler için 10 avro sabit ücret belirlenirken, bu ödemeyi çalışanların kendilerinin yapacağına da dikkat çekildi.