ABD’de Nicholas Kasırgası Teksas eyaletine ulaştı

Houston'da sele karşı barikatlar kurulurken, yetkililer bölge sakinlerine gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı. Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner yaptığı açıklamada, "Şiddetli yağış tahminleri nedeniyle herkesi bu geceden itibaren yarına kadar araba kullanmaktan kaçınmaya çağırıyorum" dedi.