“Afganistan’da insani alan önceliğimiz olmalı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, BM tarafından çevrimiçi düzenlenen "Afganistan'daki İnsani Durum" konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yaptı. Çavuşoğlu, açıklanan geçici hükümete ilişkin, "Afganistan'da toplumun tüm kesimlerini temsil eden, gerçekten kapsayıcı bir yapı kurulmasını umuyoruz. Afgan halkının üçte biri açlıkla karşı karşıya. Şimdilik insani alan önceliğimiz olmalı. Desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Mevlüt
Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis
Başkanı Ivica Daciç ile TBMM
'de bir araya geldi. Çavuşoğlu, Sırbistan
ile ikili ilişkilerin tarihin en iyi dönemini yaşadığını söyledi.