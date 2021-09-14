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Haberler Dünya Haberleri “Afganistan’da insani alan önceliğimiz olmalı”
Giriş Tarihi: 14.9.2021

“Afganistan’da insani alan önceliğimiz olmalı”

ANKARA
“Afganistan’da insani alan önceliğimiz olmalı”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM tarafından çevrimiçi düzenlenen "Afganistan'daki İnsani Durum" konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yaptı. Çavuşoğlu, açıklanan geçici hükümete ilişkin, "Afganistan'da toplumun tüm kesimlerini temsil eden, gerçekten kapsayıcı bir yapı kurulmasını umuyoruz. Afgan halkının üçte biri açlıkla karşı karşıya. Şimdilik insani alan önceliğimiz olmalı. Desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daciç ile TBMM'de bir araya geldi. Çavuşoğlu, Sırbistan ile ikili ilişkilerin tarihin en iyi dönemini yaşadığını söyledi.
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“Afganistan’da insani alan önceliğimiz olmalı”
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