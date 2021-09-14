Beyaz Saray’dan Biden’a sansür! Yayını yarıda kestiler

ABD genelinde çıkan orman yangınları ülkenin ana gündem maddesi haline gelirken, Joe Biden yetkililerle bir araya geldi ve durum değerlendirmesi yaptı. Bu görüşme ise Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak servis edildi.
CANLI YAYIN BİRDEN KESİLDİ
Biden konuşmasına devam ettiği sırada reji canlı yayını birden kesti. Konu ABD'nin gündemine gelirken, canlı yayının neden kesildiği merak konusu oldu.
KONUŞMA METNİNİN DIŞINA ÇIKMIŞ
ABD basını, Başkan Biden'ın kendisi için belirlenen konuşma metninin dışına çıktığı ve bu nedenle yayının kesildiğini öne sürdü.