Beyaz Saray’dan Biden’a sansür! Yayını yarıda kestiler

"YANLIŞ BİR ŞEY SÖLMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"



Biden'ın daha önce de benzer problemler yaşadığı ve yayınlarının bu nedenle kesildiği de belirtildi.Geçmiş dönemde konuya ilişkin konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın 'yanlış bir şey' söylemesinden endişe duyduklarını da ifade etmişlerdi.