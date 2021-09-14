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Giriş Tarihi: 14.9.2021 19:11

Beyaz Saray'dan Biden'a sansür! Yayını yarıda kestiler

Beyaz Saray’dan Biden’a sansür! Yayını yarıda kestiler

Yaptığı birçok gaf ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray tarafından sansür yedi. Ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulunan Biden'ın konuşası Beyaz Saray'ın YouTube hesabından canlı yayınlandı. Biden'ın konuşması devam ettiği sırada canlı yayın birden kesildi. Basına yansıyan haberlerde ise Biden'ın konuşma metninin dışına çıktığı bildirildi ve yayının bu nedenle kesildiği aktarıldı.

ABD genelinde çıkan orman yangınları ülkenin ana gündem maddesi haline gelirken, Joe Biden yetkililerle bir araya geldi ve durum değerlendirmesi yaptı. Bu görüşme ise Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak servis edildi.

CANLI YAYIN BİRDEN KESİLDİ

Biden konuşmasına devam ettiği sırada reji canlı yayını birden kesti. Konu ABD'nin gündemine gelirken, canlı yayının neden kesildiği merak konusu oldu.

KONUŞMA METNİNİN DIŞINA ÇIKMIŞ

ABD basını, Başkan Biden'ın kendisi için belirlenen konuşma metninin dışına çıktığı ve bu nedenle yayının kesildiğini öne sürdü.

"YANLIŞ BİR ŞEY SÖLMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"


Biden'ın daha önce de benzer problemler yaşadığı ve yayınlarının bu nedenle kesildiği de belirtildi.Geçmiş dönemde konuya ilişkin konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın 'yanlış bir şey' söylemesinden endişe duyduklarını da ifade etmişlerdi.

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Beyaz Saray'dan Biden'a sansür! Yayını yarıda kestiler
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