Çin’de artan koronavirüs vakaları alarma geçirdi! Erişim kontrolü devrede

Öte yandan Fucien eyaletinin popüler turizm merkezi olan liman kenti Şiamen'de son 2 günde Putien'deki salgınla bağlantılı 33 vaka tespit edildiği bildirildi. Kentte vakaların görüldüğü semtler karantina altına alınırken, spor salonları ve eğlence merkezleri kapatıldı, turistik turlar dahil tüm toplu etkinlikler geçici olarak yasaklandı. Şiamen'den eyaletin diğer kentlerine otobüs seferlerine ara verildi.

Putien ve Şiamen dışında yalnızca Çuancou kentinde salgınla bağlantılı vakaya rastlanırken, henüz eyalet dışında vaka görülmedi. İnternet arama motoru Baidu'nun ülke içi hareket haritasına göre, 8 Ağustos-11 Eylül arasında Fucien'den yaklaşık 30 bin kişinin başka eyaletlere seyahat ettiğini gösteriyor.

Yetkililer salgının 21 Eylül'de başlayacak Güz Ortası Bayramı öncesinde kontrol altına alınabilmesinin mümkün olmayacağı ancak Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanan 1 Ekim'e kadar kontrol edilebileceğini öngörüyor.