76. BM Genel Kurulu’nda “kitap gibi” konuşma: Daha Adil Bir Dünya Mümkün

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
'nin (BMGK) yapısını eleştirerek "Dünya 5'ten büyüktür" sözleriyle 2013'teki BM 74
. Genel Kurulu'nda yeni bir doktrin ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76. BM Genel Kurulu
'nda da dünya üzerindeki eşitsizliğin sona erdirilmesine yönelik önerilerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de gerçekleştireceği New York
ziyaretinde, kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabındaki mesajları dünya liderlerine ileteceği öğrenildi. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada göçmenler konusunda herkesin elini taşın altına koyması çağrısını bir kez daha yinelemesi bekleniyor.
YENİLİKÇİ MESAJLAR
76. BM Genel Kurulu'nda Afganistan'ın son durumu, Libya
ve Suriye'de yaşanan gelişmeler önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Türkiye'nin sıcak bölgelerdeki etkin rolü nedeniyle vereceği her mesaj tüm dünyanın yakın merceğinde olacak. Bu kapsamda Erdoğan'ın geçmişteki BM toplantılarında verdiği 'yenilikçi' mesajlara bir yenisini daha ekleyeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ VURGUSU
Doğu Akdeniz
'de yaşanan gerilimin ardından yapılan istişareler ve kurulan mekanizmaların sonuçlarına ilişkin fikir teatileri yapılması da bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz çözüm olmayacağının, Türkiye'nin hakça paylaşımdan yana olduğunun altı bir kez daha çizilecek.
TÜRKİYE'NİN GÖÇMEN PLANINA DAHA SICAK BAKIYORLAR
TÜRKIYE ve AB ülkeleri başta olmak üzere dünyayı yakından ilgilendiren göçmen konusu Genel Kurul'da ele alınacak başlıklar arasında yer alacak. Türkiye'nin Suriyeli göçmenler için onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşlerine yönelik yol haritasının da olumlu sonuç vermeye başlamasının görülmesinin ardından uluslararası toplumun plana eskisinden daha sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.
NEW YORK'UN KALBİNDE SEMBOL YAPI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan New York'ta BM Genel Merkezi
'nin karşısında inşa edilen ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun da yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak. Erdoğan'ın birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, bu liderler arasında sürpriz isimlerin de olması bekleniyor.
DÜNYA BEŞ ÜLKEDEN BÜYÜKTÜR
ERDOĞAN'IN görüşeceği liderlere "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını hediye etmesi bekleniyor. Kitapta BM sistemine
ilişkin şu ifadeler yer alıyor: "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir."