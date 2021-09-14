Danimarka kısıtlamasız dönemi 50 bin kişilik konserle kutladı

Avrupa
'da ilk karantina tedbirlerinin yürürlüğe sokulmasından bu yana düzenlenen en büyük stadyum konseri olma özelliği taşıyan etkinlik, başkent Kopenhag
'da bulunan Parken Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Post-punk grubu The Mindsof 99
'un konserinin kısıtlamaların kaldırılışının hemen ertesi gününe denk gelmesi ise tamamen tesadüf. Grubun solisti Niels Brandt
, "Bir yıl sonra buradayız ve bu Danimarka
'nın yeniden açılışı" ifadelerini kullandı. Grubun bir buçuk sene önce yapmayı planladığı konser, pandemi nedeniyle ertelenmişti. Grubun bütün biletleri satılmıştı. Danimarka sağlık otoriteleri nüfusunun yüzde 83'ü tam doz aşılanan ülkede halen çıkan günlük ortalama 500 yeni vakanın artık pandemi riski taşımadığı kanaatiyle ksıtılamaların kalkması kararı aldı.