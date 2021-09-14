Fransız cumhurbaşkanı adayından küstah vaat! Müslümanları hedef aldı

Müslümanlara karşı ırkçı ve ayrılıkçı söylemlerin giderek arttığı Fransa'da, yine bir skandal yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda da İslam dünyasına ve göçmenlere duyduğu nefreti dile getirmekten çekinmeyen Fransız gazeteci Eric Zemmour, bu kez sarfettiği küstah ifadelerle Müslümanlara duyduğu nefreti milyonlar önünde tekrarladı.

"MUHAMMED İSMİNİ YASAKLAYACAĞIM"

2022 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Zemmour, propaganda yapmak için konuk olduğu bir televizyon programında Müslümanlar hedef aldı.

Katıldığı programda seçim vaatlerinden konu açan Zemmour, cumhurbaşkanı seçilirse ilk işinin Müslüman isimlerinin kullanılmasını engellemek olduğunu söyledi.