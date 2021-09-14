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Haberler Dünya Haberleri İngiliz hükümeti üçüncü doz koronavirüs aşısını onayladı
Giriş Tarihi: 14.9.2021 15:56

İngiliz hükümeti üçüncü doz koronavirüs aşısını onayladı

AA
İngiliz hükümeti üçüncü doz koronavirüs aşısını onayladı

İngiltere'de yapılan resmi açıklamada, çüncü doz koronavirüs aşısının sadece 50 yaş ve üstü kişilere, bakımevi sakinleri ile sağlık ve sosyal bakım çalışanlarına yapılacağı belirtildi.

İngiltere'de hükümet, 50 yaş ve üstü kişilere, bakımevi sakinleri ile sağlık ve sosyal bakım çalışanlarına üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanacağını duyurdu.

Ortak Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI), denemelere dayalı olarak üçüncü dozlarda mRNA aşılarının tercih edileceğini ancak alternatif olarak yarım doz Moderna aşısının da kullanılabileceğini duyurdu.

İKİNCİ DOZDAN 6 AY SONRA

Alerji nedeniyle mRNA aşısı olamayanların ise AstraZeneca aşısı yaptırabileceği açıklayan komite, üçüncü dozların ikinci dozdan 6 ay sonra yapılacağını bildirdi.

Komite, üçüncü dozun bu aşamada sadece 50 yaş ve üstü kişilere, bakımevi sakinleri ile sağlık ve sosyal bakım çalışanlarına yapılacağını kaydetti.

JCVI Başkanı Profesör Wei Shen Lim, konuyla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada, 6 ay geçmeden yapılacak üçüncü dozların kişinin halihazırda hala yüksek düzeyde korumaya sahip olduğu için hedeflenen etkiyi oluşturmayacağını söyledi.

Her 6 ayda bir yeni bir doza ihtiyaç duyulmayabileceğini ancak bunu söylemek için hala çok erken olduğunu kaydeden Lim, gençlerin hatırlatıcı doza ihtiyaç duymayabileceğini, ancak komitenin bu konuda daha sonraki bir tarihte tavsiyede bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam ise, aşıların "inanılmaz derecede başarılı" olmasına ve şimdiye kadar tahmini 24 milyon Kovid-19 vakasını ve 112 bin ölümü önlemesine rağmen, önlerinde "inişli çıkışlı" bir kış olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Salgının geride kalmadığını, hala aktif aşamasında olduklarını kaydeden Van-Tam, kış aylarında grip gibi solunum yolu virüslerinin geri dönme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

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İngiliz hükümeti üçüncü doz koronavirüs aşısını onayladı
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