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Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:46 Son Güncelleme: 14.9.2021 09:56

İsrail’de ses getiren araştırma! Koronavirüs geçiren çocuklar…

AA
İsrail’de ses getiren araştırma! Koronavirüs geçiren çocuklar…

İsrail'de yapılan bir araştırma, koronavirüs geçiren 3-18 yaş arası çocuklarla ilgili dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre, her 10 çocuktan biri, iyileştikten sonra da koronavirüs semptomlarını göstermeye devam etti.

İsrail'de yapılan araştırmada, her 10 çocuktan birinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra da hastalığın semptomlarının görülmeye devam ettiği bildirildi.

6 AY SONRA SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ

İsrail Sağlık Bakanlığı, yaşları 3 ila 18 arasında değişen ve Kovid-19'u atlatan 13 bin 864 çocuğun ebeveynleriyle telefon yoluyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın araştırmasında, söz konusu çocuklardan yüzde 11,2'sinde hastalığı atlattıktan sonra da Kovid-19'un belirtilerinin görüldüğü belirtildi.

12 yaş altı çocukların yüzde 1,8'i, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 4,6'sında, hastalıktan 6 ay sonra semptomlara rastlandığı ifade edildi.

İsrail'de 200 binden fazla 18 yaş altı çocuğun Kovid-19'a yakalandığı, bunlardan yarısının herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, haziran ayında 12-15 yaş arası çocuklara da Kovid-19 aşısı yapmaya başlamıştı.

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İsrail’de ses getiren araştırma! Koronavirüs geçiren çocuklar…
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