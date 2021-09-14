Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karantina altında!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, etrafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle kendini izole etti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
"BİR SÜRE İZOLASYONDA KALACAK"
Duşanbe'de bu hafta Afganistan meselesi ile ilgili yapılması planlanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantılarına Putin'in bizzat değil, çevrim içi olarak katılacağı kaydedilen açıklamada, "Putin, çevresinde tespit edilen Kovid-19 vakalarıyla bağlantılı olarak belirli bir süre izolasyon durumuna uyması gerektiğini bildirdi." ifadesi kullanıldı.
Putin, dün Tokyo'da yapılan Paralimpik oyunlarında madalya kazanan sporcularla yaptığı konuşmada, etrafında Kovid-19 vakalarının arttığını ve kendisini izole etme durumunun söz konusu olduğunu söylemişti.
Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in etrafında çalışan bazı kimselerin yeni tip koronavirüse yakalandığını belirtti. Putin'in sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Peskov, "Putin'in kendini izole etmesi işlerini aksatmıyor. Programlara çevrim içi katılacak." dedi.