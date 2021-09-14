Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karantina altında!

"BİR SÜRE İZOLASYONDA KALACAK"

Duşanbe'de bu hafta Afganistan meselesi ile ilgili yapılması planlanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantılarına Putin'in bizzat değil, çevrim içi olarak katılacağı kaydedilen açıklamada, "Putin, çevresinde tespit edilen Kovid-19 vakalarıyla bağlantılı olarak belirli bir süre izolasyon durumuna uyması gerektiğini bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Putin, dün Tokyo'da yapılan Paralimpik oyunlarında madalya kazanan sporcularla yaptığı konuşmada, etrafında Kovid-19 vakalarının arttığını ve kendisini izole etme durumunun söz konusu olduğunu söylemişti.