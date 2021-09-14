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Giriş Tarihi: 14.9.2021 16:15

Taliban’dan Şah Mesud iddialarına yalanlama

AA
Taliban’dan Şah Mesud iddialarına yalanlama

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede baş gösteren karışıklıklar devam ediyor. Son olarak ülkenin eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un mezarının Taliban tarafından tahrip edildiği iddialarına Taliban kanadından açıklama geldi.

Taliban, Afganistan'ın eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un kabrini tahrip ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı. Bahktar Haber Ajansı'na ait Twitter hesabındaki görüntüde, Pencşir'de bulunan Mesud'un kabrinin sağlam olduğu görüntüleri paylaşıldı.

Videoda, Taliban üyelerinden birinin, kabrin önceden Mesud'a şahsi düşmanlığı bulunanlar tarafından tahrip edildiğini ve sonra restore edildiğini, şu an kabrin sağlam olduğunu söylediği görülüyor.

Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesinin ardından 2 hafta sonra Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi'nin mevzilendiği Pencşir vilayetine saldırmış, o günlerde, aynı yerde bulunan Şah Mesud'un kabrinin tahrip edildiğine dair sosyal medyada görüntüler yer almıştı.

AHMED ŞAH MESUD KİMDİR?

Şah Mesud, Afganistan-Sovyetler Birliği savaşında (1979-1989) önde gelen Afgan komutanlardan biriydi. Savunma Bakanlığı da yapan Tacik asıllı Mesud, ABD'de 11 Eylül saldırılarından 2 gün önce suikaste uğradı.

Mesud, Afganistan'da önceki hükümet döneminde milli kahraman kabul ediliyordu.

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Taliban’dan Şah Mesud iddialarına yalanlama
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