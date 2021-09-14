‘Üç Kardeş’ tatbikatı başladı

TÜRKİYE
, Azerbaycan
ve Pakistan
tarafından ortaklaşa düzenlenen "Üç Kardeş" adı verilen askeri tatbikat başladı. Tatbikat, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılıyor. Üç ülkenin özel kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, 22 Eylül'e kadar devam edecek. Tatbikat nedeniyle başkent Bakü
'de bir tören düzenlendi. Törene Türk, Azeri ve Pakistanlı askeri yetkililer katıldı. Azerbaycan Özel Kuvvetler
Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, üç ülkenin dostluğundan ve halklarının birbirine olan yakınlığından bahsetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada da Türkiye'nin geçen yıl Dağlık Karabağ operasyonları sırasında Azerbaycan ordusuna verdiği destek hatırlatıldı.