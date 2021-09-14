Yunanistan’da düşen uçakta kilit isim: Netanyahu’nun yolsuzluk davasında…

Yunanistan basını teknik arıza meydana gelen uçağın radardan kaybolduğunu yazarken, kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasına 3 aylık aranın ardından dün yapılan duruşmayla devam edilmişti.