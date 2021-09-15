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Haberler Dünya Haberleri 193 ülkeye bildirildi: Zorunlu olacak
Giriş Tarihi: 15.9.2021 19:39 Son Güncelleme: 15.9.2021 19:52

193 ülkeye bildirildi: Zorunlu olacak

AA
193 ülkeye bildirildi: Zorunlu olacak

Birleşmiş Milletler (BM) 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi flaş karar! BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid, BM büynesindeki 193 ülkeye mektup göndererek BM binası ve liderlerin konuşmalarını yapacağı Genel Kurul salonuna girişte delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermelerini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu Görüşmelerine katılacak lider ve delegelerden aşı olduklarına dair kanıt göstermelerini isteyecek.

KAPALI ANLANLARA GİRİŞLERDE AŞI ZORUNLULUĞU

New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Departmanı BM'ye mektup göndererek, kentin kapalı alanlara girişte aşı zorunluğu kuralı bulunduğunu hatırlatıp, bu kuralın BM binasına girişte de uygulanması gerektiğini bildirdi.

BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid de BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek, BM binası ve liderlerin konuşmalarını yapacağı Genel Kurul salonuna girişte delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermelerinin zorunlu olacağını bildirdi.

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193 ülkeye bildirildi: Zorunlu olacak
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