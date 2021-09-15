ABD’nin ayrılışı sırasında Kabil havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Başkanı Hamedan, "dedi.

Havalimanının teknik alanında ve terminal içerisinde yeteri kadar hasar oluştuğunu belirten Hamedan, "Hatta havalimanı salonlarındaki televizyon ekranları, masa, sıra, bilgisayarlar kırılmış. Hem iç hatlarda hem dış hatlarda zarar görmeyen hiçbir şey kalmamış." dedi.

Hamedan, havalimanı iç hat terminalindeki teknik sorunların giderildiğini, iç hat uçuşların da normal şekilde devam ettiğini dile getirdi. ABD'nin tahliye sırasında Kabil havalimanını milyonlarca dolar zarara uğrattığını ifade eden Hamedan, "Sadece havalimanı terminalinde oluşan zarar 1 milyon dolar değerinde. Ayrıca havalimanındaki bazı uçaklar ve araçların yanı sıra radar da zarar gördü. Bunların hepsinin hasar tespiti yapılırsa milyonlarca dolar olur." diye konuştu.

Hamedan, farklı ülkelerden uçakların Kabil havalimanına gelmeye başladığını, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn'den gelen uçakların Afgan halkına insani yardım getirdiğini vurguladı.

Uluslararası sivil uçuşların başlaması, ülkedeki yerli ve yabancıların sorunlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Hamedan, bu konuda teknik ekibin çalışmalarını devam ettirdiğinin altını çizdi.

Hamedan, dünya ülkelerinin Kabil havalimanına yeniden uçuşlarını başlatması için görüşmelerin sürdüğünü, en yakın zamanda uluslararası sivil uçuşların başlayacağını söyledi.

Ayrıca Hamedan, havalimanındaki uçuşların normale dönmesiyle dünya ile diplomatik, siyasi ve ekonomi alanında iyi ilişkiler kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen havaalanından ilk iç hat uçuşu, 4 Eylül'de gerçekleştirilmişti.

Ariana Afgan Havayollarına ait uçak ilk seferini ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentine gerçekleştirmişti.

Halihazırda Kabil Havalimanının iç hatlarında ülkenin Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif kentlerine günlük birer sefer yapılıyor.