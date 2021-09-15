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Giriş Tarihi: 15.9.2021 19:10

ABD'nin gündemine oturdu: Biden'dan flaş aşı kararı

AA
ABD’nin gündemine oturdu: Biden’dan flaş aşı kararı

ABD basınında yer alan haber göre; ABD Başkanı Joe Biden yönetimi hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolculara uçağa binmeden önce koronavirüs aşısı zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Halihazırda birçok ülkenin uluslararası uçuş için aşı zorunluğuğu getirdiği ifade edilerek ABD'nin de aynısını yapması gerektiği ifade edildi.

ABD basını, Başkan Joe Biden yönetiminin, hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolculara uçağa binmeden önce Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmeyi görüştüğünü yazdı. Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimindeki bazı görevliler halihazırda birçok ülkenin uluslararası uçuşlar için aşı zorunluluğu getirdiğine işaret ederek, ABD'nin de aynısını yapması gerektiğini belirtti.

BEYAZ SARAY YETKİLİLERİ: MANTIKLI DEĞİL

Ancak bazı Beyaz Saray yetkilileri ise kişilerin bir kez aşı olmasının uçuşlar için yeterli olması gerektiğini, herkesin her uçağa binişinde aşı olmasının mantıklı olmadığını savundu.

Söz konusu aşı planlarının hala tartışılmaya devam ettiğini belirten kaynaklar, iç hatlar uçuşları için de aşı zorunluluğunun gündemde olduğunu dile getirdi.

AŞI ZORUNLULUĞU

Ayrıca Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci de dün katıldığı bir televizyon yayınında aşı zorunluluğu konularının masada olduğunu dile getirdi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Biden'ın çalışanlara aşı zorunluluğu getirmesi tepkilere yol açmıştı.

Biden'ın, 9 Eylül'de çalışanlar için aşı zorunluluğunu yaklaşık 100 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletmesi, Cumhuriyetçi kesimde sert tepkiye neden olmuştu.

Söz konusu zorunluluğu anayasaya aykırı bulan birçok Temsilciler Meclisi üyesi ve Senatör Biden'ı "otokrat" ve "diktatör" olarak nitelendirmişti.

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ABD'nin gündemine oturdu: Biden'dan flaş aşı kararı
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