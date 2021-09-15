ABD’nin gündemine oturdu: Biden’dan flaş aşı kararı

BEYAZ SARAY YETKİLİLERİ: MANTIKLI DEĞİL

Ancak bazı Beyaz Saray yetkilileri ise kişilerin bir kez aşı olmasının uçuşlar için yeterli olması gerektiğini, herkesin her uçağa binişinde aşı olmasının mantıklı olmadığını savundu.

Söz konusu aşı planlarının hala tartışılmaya devam ettiğini belirten kaynaklar, iç hatlar uçuşları için de aşı zorunluluğunun gündemde olduğunu dile getirdi.