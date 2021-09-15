Dünyadan kovid gelişmeleri: Çocuklara tek doz aşı tavsiyesi

İNGİLTERE
: Hükümetin sağlık danışmanları 12-15 yaş grubundaki çocuklara tek doz aşı tavsiye etti. Ülkede ayrıca üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak. Öte yandan İngiltere'de Kovid yüzünden ölen 50 bini aşkın kişinin yalnız 256'sı tam aşılı çıktı.
JAPONYA
: 3. doz aşı gündemde.
ÇIN: Artış gösteren vakaların bir ilkokuldan yayıldığı belirlendi.
İSRAIL: Araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid semptomları görülüyor.
RUSYA: 24 saatte 719 can kaybı.
ABD
: Kalp krizi geçiren bir kişi yoğun bakımda yatak bulunamadığı için öldü.
FRANSA: Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti.
AVUSTRALYA: Canberra'daki yasaklar 4 hafta daha uzatıldı.
YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 6 BİN GÖÇMENİ TÜRKİYE KURTARDI
TÜRK Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, 2021 yılının ocak-ağustos döneminde Yunanistan
unsurlarınca geri itilen 5 bin 934 düzensiz göçmene yardım eli uzattı. Aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da olduğu düzensiz göçmenler, kapasitesinin çok üzerinde bindikleri bot, can salları ve teknelerle açıldıkları Ege Denizi'nde zorlu deniz ve hava koşullarının yanı sıra Yunanistan unsurlarının kötü muamelesi ile de karşılaşıyor