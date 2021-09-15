Fransa’da son 24 saatte 9 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 79 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 829'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 9 bin 144 artışla 6 milyon 926 bin 604 oldu.

Hastanelerde 1959'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 555 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 22,1 düştü.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,9'a indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 849 bin 575'e ulaştı, 47 milyon 104 bin 178 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 69,9'unun aşıları tamamlanmış oldu.