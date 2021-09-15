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Giriş Tarihi: 15.9.2021 22:03

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi

AA
Fransa’da son 24 saatte 9 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 9 bin 144 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 79 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 829'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 9 bin 144 artışla 6 milyon 926 bin 604 oldu.

Hastanelerde 1959'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 555 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 22,1 düştü.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,9'a indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 849 bin 575'e ulaştı, 47 milyon 104 bin 178 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 69,9'unun aşıları tamamlanmış oldu.

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Fransa'da son 24 saatte 9 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi
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